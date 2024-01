Weekend di gare e Riola si fa bella 

Dopo un anno di pausa, domenica gli Internazionali d’Italia di Motocross torneranno nel proprio “habitat naturale”, Riola Sardo, per l’anteprima di quel Campionato del Mondo delle ruote tacchettate che sbarcherà invece sul circuito “Le Dune” il 6-7 aprile prossimi. Una doppietta che premia gli organizzatori del Motoclub Motorschool Riola, supportati dalla Regione.

Il tracciato sabbioso dell’Oristanese, da sempre tappa fissa nella preseason di case costruttici, team privati e dei piloti più quotati del circus, il 4 febbraio ospiterà il primo dei due round della 37ª edizione degli Internazionali, che si chiuderà l’11 a Mantova.

Nella classe regina MxGp, occhi puntati sulle Honda 450 dello sloveno Tim Gajser, 5 volte iridato, e di Ruben Fernandez, sulle Yamaha 450 di Jago Geerts e Maxime Renaux, e sulle Kawasaki di Romain Febvre e Jeremy Seewer, al debutto nella nuova squadra. Attesissimo l’esordio assoluto delle Fantic 450XX, affidate a Glenn Coldenhoff e Roan Van De Moosdijk, e per la prima volta sulla Honda del team Standing Construct MxGp di Alberto Forato, che dividerà i box con Pauls Jonass. Nella cadetta Mx2, di scena il campione in carica Andrea Adamo, Simon Langenfelder, Marc-Antoine Rossi e Lucas Coenen.

Il nuovo format 2024 non prevede più la Supercampione, che chiudeva la giornata con la sfida tra i migliori delle due classi, ma due gare di Mx2 e MxGp. Il corposo programma si aprirà alle 8.30 con le prove della 125, seguite da quelle della Mx2 (9.30) e della classe regina (10.30). La 125 tornerà in pista alle 11.30 e alle 12 per le gare dei gruppi A e B, poi occhi puntati su gara1 della Mx2 (13.40) e della MxGp (14.25). Dopo gara2 della 125 (15.10), il gran finale con la gara2 della Mx2 (15.50) e della MxGp (16.35). ( v.ch. )

