Weekend di erbe, libri e sapori 

Ad Arzana la scienza, a Lanusei la letteratura per bambini, a Villagrande i sapori della tradizione. L’Ogliastra vive un weekend di manifestazioni che hanno calamitato villeggianti da tutta l’Isola.

La botanica

«Abbiamo portato all’attenzione della platea i risultati quasi ufficiali dei lavori portati avanti negli ultimi trent’anni sulle erbe del Gennargentu, custode di molecole chimiche di cui nessun altro è in possesso. Qui ci sono grandi potenzialità». Mauro Ballero, già professore ordinario di Biologia farmaceutica e direttore del dipartimento di Scienze botaniche dell’Università di Cagliari, ha coordinato il convegno d’apertura della manifestazione “Le erbe del Gennargentu” voluta dalla Pro loco di Arzana, presieduta da Raffaele Sestu, in collaborazione con il Comune e la Fondazione di Sardegna. «L’arzanolo (così venne ribattezzato tanti anni fa il principio attivo ricavato dall’elicriso, ) è già in fase sperimentale di terapia. Al progetto delle erbe del Gennargentu si dedicano sedici gruppi di lavoro internazionali». Alla tavola rotonda, allietata dagli intermezzi canori del coro polifonico Nugoro Amada, sono intervenuti Giovanni Appendino, professore di Scienze farmaceutiche all’Università del Piemonte Orientale, Ferruccio Poli, suo omologo del dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna, Ezio Bombardelli, professore e imprenditore farmaceutico, e Fabio Murino, medico originario di Arzana responsabile dei Servizi farmaceutici dell’Asl di Nuoro. La comunità di Arzana ha accolto i visitatori spalancando le porte delle sue antiche cantine e allestendo mostre fotografiche, di arte e di moda con la stilista Maria Ausilia Marongiu e il pittore Antonio Aregoni.

Il festival

A Lanusei le voci e le risate dei bimbi si sono mischiate ai rumori della natura. Il festival di letteratura per l’infanzia Ridda Selvaggia trasforma il bosco Selene in un luogo di incontro per tutte le età. Divisi in gruppi i ragazzi hanno potuto partecipare a divertenti laboratori si prosegue oggi con altri incontri, esplorazioni e trekking e si chiuderà con un rito collettivo. Due i numi tutelari di questa edizione della Ridda: da un lato Max con i suoi mostri selvaggi, la creatura di Maurice Sendak ispiratrice del festival, e dall’altro Cappuccetto Rosso. La kermesse organizzata dalla cooperativa Tuttestorie e dal Comune di Lanusei, ha fatto breccia nei cuori dei tanti partecipanti. «Ci piacerebbe che manifestazioni di questo livello – ha commentato il sindaco Davide Burchi – possano continuare a caratterizzare la cultura lanuseina ancora per diversi decenni». Ridda come un balsamo dopo le ferite del ciclone Harry. «Questo festival è straordinario – ha detto l’assessora alla Cultura di Lanusei Maria Tegas – ogni volta che entriamo nel bosco ci stupiamo di come la natura sempre di più ci possa regalare cose meravigliose».

La tradizione

Ieri alle 16 è stata inaugurata a Villagrande l’edizione 2026 di Beranu Antigu, tappa del circuito Aspen Primavera nel cuore della Sardegna. Tanti i turisti a spasso per gli stand alla scoperta delle prelibatezze e tradizioni locali. Festa ancora oggi. Tra le altre si potranno visitare delle mostre dedicate alla longevità nel paese celebre in tutto il mondo per i suoi centenari.

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