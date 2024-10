Weekend di cultura tra libri e giornata del romanico 

Oltre il vermentino – con le degustazioni in centro – c’è di più: sarà un weekend ricco di eventi culturali in città. Sabato alle 10, legato a Benvenuto vermentino, si rinnova al museo archeologico l’appuntamento col premio letterario che sarà condotto come lo scorso anno da Neri Marcorè. Sono cinque le opere finaliste scelte tra le 24 partecipanti.

Ma Olbia aderisce anche alle Giornate del romanico, istituite dalla Fondazione Isola del Romanico, che domenica trasformano il centro storico in un villaggio dell'età di mezzo. Oltre alle visite guidate alla necropoli e alla basilica di San Simplicio, nel sagrato della chiesa, dove si è celebrato nel 1207, va in scena una rivisitazione storica del matrimonio tra la giudicessa di Gallura, Elena de’ Lacon, e Lamberto Visconti. Davanti al Museo archeologico sarà riprodotto l'allestimento di un campo dell'epoca: esposizione di erbe officinali e tintorie, ceramiche, armi e armature, giochi e strumenti musicali, simulazioni degli antichi mestieri e dei combattimenti del periodo, spettacoli, danze e laboratori a tema. Ad accompagnare i visitatori anche gli studenti. (t.c.)

