Weekend di controlli, trenta multe e un arresto 

Ottanta auto controllate, trenta multe, un disoccupato bloccato dopo essere evaso da una casa di riabilitazione, blitz in tre ristoranti e in altri locali pubblici sulla costa quartese. Il disoccupato è stato riaccompagnato su decisione del giudice nella stessa casa che lo ospita da tempo. I controlli soprattutto al Poetto hanno consentito il riconoscimento di diversi giovani anche stranieri che si muovevano con fare sospetto nella zona.

È questo il risultato di una vasta operazione preventiva istituita durante la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e di alcune stazioni che ricadono nell’ambito della stessa Compagnia. I controlli sono stati mirati soprattutto al rispetto dei limiti di velocità in via Leonardo da Vinci, al Poetto e in via Dell’Autonomia sarda, le strade più trafficate del territorio quartese.

Un blitz disposto dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, dopo il controlli predisposti negli ultimi fine settimana, tra fine giugno e inizio luglio, non solo sul litorale e nell’entroterra durante i quali sono state elevate multe a ristoranti (in a lcuni casi anche con la chiusura di una cucina). L’operazione di ieri notte ha consentito di effettuare controlli su detenuti agli arresti domiciliari.

