Weekend di chiusure e divieti per consentire gli appuntamenti della rassegna del Comune 

Da oggi a sabato cambia la viabilità in piazza del Carmine, per consentire lo svolgimento degli appuntamenti della rassegna del Comune “Carmine 2025”. Oggi dalle 14 alle 24, sul lato tra le vie Maddalena e Sassari, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Dalle 16 alle 120, sul lato del Palazzo Pizzorno Binaghi tra via Maddalena e via Sassari, divieto di transito. Oggi dalle 16 alle 20, per chi percorre via Maddalena è obbligatorio svoltare a destra all’incrocio con viale Trieste.

Invece domani, dalle 14 all’una, sul lato del Palazzo Pizzorno Binaghi tra le vie Maddalena e Sassari divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Dalle 19.30 all’una sullo stesso lato su quello delle Poste, nel tratto tra le vie Maddalena e Sassari e in via Sassari tra via Crispi e il vicolo Tar, divieto di transito. In via Sassari, all’incrocio con via Crispi, obbligo di svolta a destra. Da via Maddalena, svolta obbligatoria a destra in vile Trieste, e si svolta a destra da via Maddalena in viale Trieste.

Sabato dalle 14 all’una, tra le vie Maddalena e Sassari, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Dalle 19.30 all’una, da via Sassari svolta obbligata a destra in via Crispi, da via Maddalena a destra in viale Trieste.

