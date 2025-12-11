VaiOnline
Decimoputzu.
12 dicembre 2025 alle 00:34

Weekend denso di iniziative tra “Beni benius” e la sagra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pro loco di Decimoputzu e Comune pronti per “Beni Benius, il Municipio anche per “Vivere la Terra” (con l’Unione dei Comuni) e la Sagra del finocchio.Per “Beni benius”, domani alle 15 inaugurazione della mostra “Bidda senza rumore”. Domenica dalle 10 alla 18 il percorso itinerante con visita agli spazi espositivi, chiese Madonna delle Grazie e San Giorgio, “Sa Domu de su pai”, studio Visit e il Mondo delle terre naturali in Arte, e gara di tiro alla fune. Poi dimostrazione del mattone crudo, visita alle chiese con zampogne e cornamuse, corsa coi sacchi, incontro con le maestranze del laboratorio “Fregola”, “Su ladiri”, “Sa fregua groga”. A seguire il concerto del duo “Grumpy candle live”, cottura del pane, trasformazione “Dal grano alla farina” e l’Albero della cuccagna. Dalle 13.30 “Zizzy Janga” (live music), mattone crudo, Palii delle contrade putzesi, intrattenimento bambini, palio degli asinelli, concerto degli “Skaoss” e live tradinnovazione “Antonio Pani in Trio”.

Per “Vivere la Terra” domani dalle 10.30 in piazza San Giorgio presentazione del progetto sul murales della storia calcistica di Decimoputzu, laboratorio di Culurgione, concerto di Claudia Aru e “Bruschette e Prosecco” a cura dell’Avis Decimoputzu.

Per la “Sagra del finocchio”, domenica dalle 11 in piazza San Giorgio dibattito col sindaco Antonino Munzittu, Coldiretti Sardegna, l’agronoma Cristina Taris, Lara Magaletti. Dalle 12.30 ci sarà la degustazione del menù a base di finocchio dello chef Italo Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 