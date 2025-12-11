Weekend denso di iniziative tra “Beni benius” e la sagra 

Pro loco di Decimoputzu e Comune pronti per “Beni Benius, il Municipio anche per “Vivere la Terra” (con l’Unione dei Comuni) e la Sagra del finocchio.Per “Beni benius”, domani alle 15 inaugurazione della mostra “Bidda senza rumore”. Domenica dalle 10 alla 18 il percorso itinerante con visita agli spazi espositivi, chiese Madonna delle Grazie e San Giorgio, “Sa Domu de su pai”, studio Visit e il Mondo delle terre naturali in Arte, e gara di tiro alla fune. Poi dimostrazione del mattone crudo, visita alle chiese con zampogne e cornamuse, corsa coi sacchi, incontro con le maestranze del laboratorio “Fregola”, “Su ladiri”, “Sa fregua groga”. A seguire il concerto del duo “Grumpy candle live”, cottura del pane, trasformazione “Dal grano alla farina” e l’Albero della cuccagna. Dalle 13.30 “Zizzy Janga” (live music), mattone crudo, Palii delle contrade putzesi, intrattenimento bambini, palio degli asinelli, concerto degli “Skaoss” e live tradinnovazione “Antonio Pani in Trio”.

Per “Vivere la Terra” domani dalle 10.30 in piazza San Giorgio presentazione del progetto sul murales della storia calcistica di Decimoputzu, laboratorio di Culurgione, concerto di Claudia Aru e “Bruschette e Prosecco” a cura dell’Avis Decimoputzu.

Per la “Sagra del finocchio”, domenica dalle 11 in piazza San Giorgio dibattito col sindaco Antonino Munzittu, Coldiretti Sardegna, l’agronoma Cristina Taris, Lara Magaletti. Dalle 12.30 ci sarà la degustazione del menù a base di finocchio dello chef Italo Loi.

