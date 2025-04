Weekend da si salvi chi può 

Tre giorni decisivi o quasi nella lotta salvezza: tra oggi e domenica il campionato potrebbe dare un’accelerata importante non solo ai piani alti della classifica, con tre match tra sei delle prime nove squadre, ma anche nelle retrovie, con ben tre scontri diretti e altri due club impegnati in match che potrebbero rivelarsi fondamentali. Nell’ordine: Genoa-Udinese, Monza-Como, Parma-Inter, Lecce-Venezia e, ovviamente, Empoli-Cagliari.

In Liguria

Si comincia già stasera con l’anticipo delle 20,45 a Marassi tra i rossoblù liguri e i bianconeri friulani. Gli ospiti navigano in una zona tranquilla e, a meno di crolli inattesi, non hanno nulla da chiedere al campionato. I padroni di casa a loro volta hanno cominciato a correre dall’arrivo in panchina di Vieira al posto di Gilardino e sono vicini alla salvezza, perché a quota 35 punti sono a +12 sul terzultimo posto occupato dall’Empoli e basta loro davvero poco per chiudere il discorso. «Dobbiamo fare il massimo per vincere», ha detto il tecnico dei Grifoni, «non abbiamo ancora fatto nulla e non dobbiamo perdere la concentrazione».

Senza appello

Domani alle 15 il Monza affronta in casa il Como e per i brianzoli è forse davvero l’ultima spiaggia. Il ko col Cagliari li ha lasciati all’ultimo posto a -10 dalla salvezza, dunque vincere contro i lariani è indispensabile per nutrire ancora qualche speranza di scalare la classifica. La squadra che fu di Berlusconi dopo un’ottima prima stagione in Serie A è crollata e, di fatto, si sta preparando a scendere tra i cadetti. Viceversa gli ospiti, di proprietà dei fratelli indonesiani Hartono, è protagonista di un ottimo torneo e, guidato in panchina dallo spagnolo Cesc Fabregas, punta sempre più in alto. Al momento è 13esimo a quota 30, dunque vicino alla permanenza nella massima serie. Poco dopo, alle 18, un Parma più in difficoltà (è a +3 dalla retrocessione) attende la capolista Inter: match quasi proibitivo, tenuto conto che i campioni d’Italia devono vincere per confermare o allungare la distanza dal Napoli secondo. Per Chivu e i suoi ragazzi sarà difficile uscire indenni dal Tardini.

Sfida infuocata

Domenica il botto all’ora di pranzo, con lo scontro diretto tra Lecce e Venezia alle 12,30. I salentini di Marco Giampaolo sono appena sopra la linea di galleggiamento (+2 sulla retrocessione), i lagunari di Eusebio di Francesco sono penultimi e distanti da loro 5 punti. Nel mezzo a quota 23 c’è proprio l’Empoli, linea di separazione tra salvezza e retrocessione. Dunque è una partita che entrambe devono vincere e nessuna delle due può permettersi di perdere. Soprattutto il Venezia.

