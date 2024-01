Weekend da neve, la Befana imbianca il Gennargentu 

Un ponte dell’Epifania imbiancato sul Gennargentu con boom di visitatori.A darne conferma, la fiumana di macchine lungo provinciale Desulo-Fonni, con gli appassionati della montagna in sosta ai valichi di Donnortei e Tascusì. Da cui poi hanno raggiunto le alture che da Monte Spada giungono fino al Bruncu Spina, e sul versante opposto a Su Filariu e S’Arena.

Avvio di stagione

Soddisfacenti i numeri nelle strutture ricettive, dove a trionfare è stata l’accoglienza con i prodotti a chilometro zero. «Non poteva andar meglio – racconta Bastiano Frongia del ristorante “Is Cubas” a Tascusì – in tanti sono stati richiamati dai paesaggi incontaminati e dal cibo locale e hanno apprezzato il servizio». Così Delia Cualbu dell’hotel al centro in Fonni: «La neve è arrivata in mattinata alle porte del paese. Abbiamo registrato diverse richieste di prenotazione per il prossimi giorni».

Strade e spazzaneve

Operativi fin dalle prime ore del mattino i mezzi spazzaneve e spargisale, che hanno reso le principali arterie viarie transitabili senza alcun intoppo. «Non ci sono stati segnalati particolari disagi – dice la sindaca di Fonni, Daniela Falconi – dentro il paese ha nevicato pochissimo per tutto il giorno. Qualora ci dovessero essere accumuli durante la notte, la macchina comunale, insieme all’agenzia forestas è pronta con gli spazzaneve e gli spargisale».Non manca l’accento sul flusso turistico: «Il traffico si è visto già dal mattino. Ora speriamo che nel prossimo weekend ci sia il sole». Da Desulo, il primo cittadino Gian Cristian Melis: «Non è stato un bianco Natale, in compenso la Befana ci ha portato una buona nevicata. Ed è stato un piacere. Abbiamo avuto i primi visitatori da venerdì sera e sabato le presenze sono aumentate. Ora dovremmo studiare come fare avere servizi ai visitatori. Chi fa oltre cento chilometri per venire dalle nostre parti deve star bene». E poi: «Si dice che in Sardegna non abbia senso parlare di neve: contesto recisamente queste affermazioni. Per Desulo, Fonni e i centri vicini è una importantissima risorsa, rinnovabile. L'obiettivo è rendere la montagna fruibile.”

