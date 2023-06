Weekend da bollino rosso sulle strade: scattano i controlli 

Si annuncia per oggi una giornata di gran traffico su tutto il litorale quartese dalla litoranea per Flumini e Torre delle Stelle. Prevista così la mobilitazione di carabinieri, Polizia e Vigili urbani che presidieranno le strade da bollino rosso anche con posti di blocco e il controllo della velocità.

Appena una settimana fa le forze dell’ordine, oltre che controllare le strade, avevano effettuato ispezioni anche nei ristoranti e in altri locali pubblici sequestrando anche la cucina di un ristorante per violazione delle norme igieniche e individuando una persona che lavorava in nero. Un giovane era stato segnalato al prefetto per possesso di una dose personale di droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA