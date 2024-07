Weekend con “Villasimius a canestro” 

Villasimius. È uno degli appuntamenti più attesi del basket sardo in versione estiva. Sabato e domenica, in piazza Vide del Mare, si terrà la nona edizione di “Villasimius a Canestro”, torneo di basket 3 contro 3 che, ogni anno, richiama l’attenzione di numerosi cestisti provenienti da ogni parte dell’Isola oltre che dal resto d’Italia.

L’organizzazione, griffata come sempre dal Basket Antonianum, porterà nel cuore di Villasimius oltre 50 team per un totale di 200 atleti di tutte le età. E tra un canestro e un assist ci sarà anche spazio per l’integrazione sociale legata allo sport grazie alla partecipazione dell’associazione “Codice Segreto”.

Un coach da Serie A

La manifestazione, iscritta nel cartellone del circuito Fisb Sardegna, offrirà anche un momento di formazione a beneficio di tecnici e appassionati: sabato alle 10,30 nella palestra di via Leonardo da Vinci è previsto un clinic tenuto da Antimo Martino, coach di fama nazionale che lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento di miglior allenatore della Serie A2 maschile sulla panchina di Forlì. A organizzare l’iniziativa, oltre all’Antonianum, è il Cna della Federbasket regionale.

Le dichiarazioni

«Il legame con Villasimius nasce nel 2014», dice Romano Ruggeri, anima dell’organizzazione, «quando mi diedi da fare per realizzare qui una succursale dell’Antonianum. E dall’anno successivo, per promuovere l’iniziativa, arrivò anche l’idea del torneo 3 contro 3, ormai diventato un appuntamento imperdibile».



RIPRODUZIONE RISERVATA