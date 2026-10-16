Weekend con le navi della Marina 

Le due navi della Marina Militare, San Giusto e San Giorgio, oggi e domani sosteranno nel porto di Cagliari. E la prima sarà a disposizione delle visite con i seguenti orari: oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

La sosta delle due unità anfibie della Marina Militare rientra nell’esercitazione Mare Aperto ‘26. Il San Giusto è stata varata nel 1993: ha una lunghezza di 133 metri e una larghezza di 20, con il ponte volo lungo 100 e largo 20. Il San Giusto è un’unità da sbarco tipo Lpd di concezione analoga alle due precedenti della classe San Giorgio pur presentando alcune varianti rispetto a queste, quali disponibilità di un ponte di volo single spot, presenza di un sistema di comando e controllo più evoluto, maggiore disponibilità di sistemazioni logistiche interne.

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