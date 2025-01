Weekend con la Pro Loco 

Le feste a Gesico si concludono all’insegna della cultura e delle tradizioni. Oggi, alle 18 nella chiesa parrocchiale Santa Giusta Vergine e Madre, si terrà il concerto del Coro di voci bianche e giovani cantori del Conservatorio di Cagliari diretto dal maestro Francesco Marceddu. Il piccolo centro della Trexenta ospita una tappa della prestigiosa rassegna di sei concerti (le altre tappe a Monserrato, due volte a Cagliari, Silius e San Sperate) che prevede l'esecuzione di celebri brani della tradizione musicale natalizia e sacra.

L’iniziativa è organizzata dal Comune, dalla Pro loco e dalla Parrocchia di Gesico. Al termine del concerto in chiesa, verranno premiati i vincitori della divertente rassegna “Trova il presepe”. Nei giorni scorsi i soci dell’associazione Pro loco guidati dal presidente Carlo Carta hanno nascosto, sulle pendici del Monte San Mauro, un presepe invitando in particolare bambini e ragazzi (da 0 a 14 anni) a trovarlo. La prima a risolvere il mistero è stata Federica Sanna, che verrà premiata con un buono per una pizzata per quattro persone; secondi classificati Christian Carta e Leonardo Accalai; terza classificata Maura Carta. (sev. sir.)

