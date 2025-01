Weekend con Domus antigas 

Pula apre il suo scrigno di tesori e mette in mostra le vecchie case campidanesi, le arti e i mestieri del passato e le sue prelibatezze: torna nel weekend “Domus antigas”, la rassegna ideata dai giovani della Pro Loco, in collaborazione con il Comune. SI parte sabato ma è la domenica che la rassegna - giunta alla terza edizione - entrerà nel vivo: dalle 9,30 sarà possibile visitare le 34 antiche dimore, partecipare ai laboratori o assistere alle presentazioni letterarie. La rassegna di quest’anno avrà come ospiti d’eccezione Elio e i Tenores di Neoneli, che saliranno domenica alle 17 sul palco di piazza Del Popolo.

Il sindaco, Walter Cabasino, sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini: «Grazie a loro che hanno scelto di aprire le porte delle loro case ai visitatori, è nata una rassegna che porta a Pula, a gennaio, migliaia di visitatori, grazie a Domus antigas io stesso ho scoperto luoghi che in 40 anni non avevo mai visto». Paolo Trudu, presidente della Pro Loco, rende merito ai giovani dell’associazione: «Questa rassegna è diventato un appuntamento molto atteso grazie alla loro dedizione, si possono organizzare manifestazioni simili solo se istituzioni, associazioni e cittadini uniscono le proprie forze».

Donatella Fa, assessora al Turismo, è pronta ad accogliere migliaia di visitatori: «Due anni fa abbiamo dato fiducia a questi ragazzi, oggi possiamo dire che ci hanno ampiamente ripagato. Appuntamenti simili avvicinano i turisti anche lontano dai mesi estivi». Manuela Serra, assessora alla Cultura e Pubblica istruzione, spiega come il progetto coinvolga sempre di più anche le scuole: «Sarà l’occasione per vedere i progressi fatti dagli alunni che seguono il corso di launeddas tenuto da Matteo Muscas». Andrea Casu, Matteo Muscas, Livia Cossu e Carla Giulia Striano, alcuni degli iscritti della sezione green della Pro Loco, che nel 2022 ha ideato la rassegna, anticipano le novità: «Ci saranno più case da scoprire, i laboratori sono già tutti sold out. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Pula cultura diffusa, il Ceas e i frati cappuccini, sarà possibile visitare gli scavi di Nora, la laguna e la casa di Fra Nazareno. Ci sarà spazio per le sfilate dei gruppi folk, le maschere dei boes e merdules, la musica dell’Orchestra popolare sarda e il concerto di Elio e dei Tenores di Neoneli, che celebreranno il trentennale della loro collaborazione».

