Weekend all’insegna del gusto nella Barbagia da bere 

Venerdì a Nuoro, ieri a Mamoiada. Incontri di successo nel nome del vino. Venerdì Casa Rosas ha ospitato la presentazione dei vini della cantina S’Isula e Campeda, di Antonio Onorato Succu, primario di Ginecologia al San Francesco, appassionato enologo e produttore di vini molto pregiati. Alla serata hanno partecipato centinaia di persone, esperti e amanti della buona cucina; è intervenuto il critico enogastronomico Giuseppe Carrus. S’è parlato di Liberu, vino blend, fatto di vitigni autoctoni sardi, in diversa percentuale, nato un po’ per caso, durante un’annata molto siccitosa, e del bianco, Malvasia di Bosa Doc dolce, molto di nicchia.

Mamoiada ieri si racconta dalle radici, tra il sapere antico della vite ad alberello e il suo Carnevale storico. Nel centro di aggregazione sociale il convegno “L’alberello. La più antica forma di allevamento della vite che dura nel tempo e che unisce territori e culture”, promosso dall’associazione Ipotenusa, ha posto al centro una pratica millenaria simbolo del Cannonau e del paesaggio locale. Dopo i saluti dell’associazione e del sindaco Luciano Barone, il confronto ha riunito produttori ed esperti con il produttore Salvatore Ballore, il presidente di Assoenologi Sardegna, Mariano Murru, Giuliano Sanna della Federazione dei dottori agronomi e forestali di Nuoro, Gianni Poeta della cantina Santadi, il direttore di Laore Sardegna Marcello Onorato, Filippo Martini della Simonit & Sirch Academy, insieme agli ospiti spagnoli Charles e Maca della Bodega Indiano Gredos, e Emanuel e Carmen della Bodega Domaine Dexaïe di Alto Alberche, nella Sierra de Gredos. Ha moderato il giornalista Giuseppe Carrus. Il convegno è parte del percorso di valorizzazione del Carnevale storico di Mamoiada e pone l’accento sul legame tra identità e futuro.

«Il convegno ha dato luce alle nostre origini con l’allevamento della vite ad alberello, tecnica di origine antichissima trasmessa nei secoli attraverso il sapere delle comunità locali. Per lungo tempo il paesaggio è stato profondamente segnato da questa forma di allevamento che, pur continuando a resistere, cede spazio a tecniche più moderne - dice Barone -. La scelta del periodo in cui si è svolto il convegno non è casuale: coincide con le giornate dedicate al Carnevale storico di Mamoiada. Due pilastri della nostra identità che dialogano tra loro». Dal racconto alla festa. Alle 17, alla locanda Sa Rosada, la seconda edizione di “Calici all’insù” con 14 cantine: Pub Agricolo, Muzanu, Blue Zone, Boeli, Vinzas Artas, Melis, Francesco Cadinu, Martis Sero, Lorett’attesu e ViteLibera per Mamoiada, Santadi, Argiolas, e per la Spagna Bodega Indiano e Bodega Domaine Dexaïe.

