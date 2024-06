Weekend a San Teodoro con “Swim the Island” 

Due giorni di nuoto in acque libere che davvero fanno scoprire il mare sardo a chi non ha la possibilità di nuotarci spesso. Sono in gran parte stranieri o italiani di altre regioni i quasi 600 partecipanti a “Swim the Island-Sardegna”, prima di tre tappe di un circuito internazionale che (pur non essendo legato alla Federnuoto) si è dimostrato in grado di fare numeri interessantissimi e muovere turisti con gli occhialini in giro per l’Italia e l’Europa. Dopo la tappa di sabato e domenica a San Teodoro, il minicircuito italiano toccherà Sirmione (22-23 giugno) e Bergeggi (5-6 ottobre).

In attesa della presentazione di domani, il programma della manifestazione organizzata da Three Experience e Trio Eventi col supporto del Comune di San Teodoro e di TNatura Events è già noto. Sabato si parte con la Sprint Challenge di 800 metri con batterie (11.30) e finale (ore 16). Alle 13 la Family/Team di 800 metri, non competitiva così come la MWM Relay (cioè una staffetta 3x800 con squadre composte da due uomini e una donna). Più attesa è la Short Swim di 1800 metri delle 17, valida per la Coppa Italia Acsi e come prima prova della Combined Swim, da completare somenica alle 9 con la Classic di 3200 metri. La giornata del sabato si chiuderà con Sunset Swim, nuotata di 1100 metri non competitiva al tramonto (20.30) e seguita da un aperitivo in spiaggia. Domenica, oltre alla Classic, si disputerà anche la Long Swim, di 6000 metri, con partenza alle 12.

