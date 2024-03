Weekend a rischio al Pronto soccorso 

Pronto Soccorso di Olbia ai titoli di coda, da oggi si vive alla giornata nel reparto salvavita del Giovanni Paolo II. Come temevano le organizzazioni sindacali, e gli stessi medici, da oggi non ci sono più specialisti in organico e non è più possibile la normale programmazione dei turni di lavoro. Per entrare subito dentro la drammatica situazione del Pronto Soccorso olbiese, domani servirebbe un medico specialista di emergenza urgenza per coprire il turno del sabato e poi a seguire del fine settimana. In realtà, il problema si presenterà da qui in avanti ogni giorno. In ospedale tutti erano perfettamente a conoscenza del rischio di un tracollo, ma si pensava a tempi più lunghi prima del collasso. Che invece è arrivato. Per la verità, in tutti i documenti della Asl e negli atti della vertenza sindacale in corso (di Cgil, Uil, Nursind e della Rsu interna) si faceva presente che il Pronto Soccorso è il primissimo grande problema dell’ospedale di Olbia. Se si considera che Tempio (La Maddalena merita un discorso a parte) può “gestire” solo codici bianchi e verdi, il tema, da oggi, è quello del territorio della Gallura (quasi 160mila residenti) privo di un adeguato servizio di emergenza urgenza. Inoltre Olbia, quarta città della Sardegna, ha un Pronto Soccorso senza medici. Nelle corsie del Giovanni Paolo II la parola dimissioni chiude molte discussioni. Gli specialisti e i dirigenti, se sentono la parola Pronto Soccorso, scappano.

«Non ci siamo più»

La Asl di Olbia da qualche giorno è al lavoro per tappare la falla, ma è una missione quasi impossibile. Soldati a disposizione non ce ne sono. Il Pronto Soccorso può contare solo sui medici “in affitto”, che non possono però occuparsi di codici rossi e gialli. Gli specialisti degli altri reparti del Giovanni Paolo II hanno paura di coprire i turni. Altri medici che garantivano prestazioni aggiuntive (specialisti prestati da altri ospedali) non sarebbero stati pagati e hanno salutato tutti. Il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, ha parlato anche di un nuovo assetto con un grande Pronto Soccorso per tutto il nord Sardegna, quello di Sassari. Jessica Cardia, segretaria della Cgil Fp Gallura, dice: «Era prevedibile la situazione che mi ha descritto, il personale è stato fatto scappare. E poi, perché nella Asl di Olbia non si fanno i concorsi come nel resto dell’Isola?».

