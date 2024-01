“We Are The World”, così cambiò il pop 

«Lasciate l'ego fuori dalla porta». È stato il motto del produttore Quincy Jones, anche scritto fuori dallo studio, che ha permesso il 25 gennaio 1985 al dream team Usa for Africa, composto da 46 star della musica d'oltreoceano (e non solo), di riunirsi e incidere in una notte, a Los Angeles, “We Are The World”, il brano nato a scopo benefico che ha fatto raccogliere oltre 80 milioni di dollari per combattere la fame in Africa e in particolare in Etiopia allora nel pieno di una grave carestia.

Una notte unica per un supergruppo di stelle, guidato da Lionel Richie e Michael Jackson (anche coautori della canzone), insieme fra gli altri a Stevie Wonder, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Diana Ross, Billy Joel, Cyndi Lauper, Harry Belafonte, Dionne Warwick, Paul Simon, Willie Nelson, Bette Midler, Steve Perry, Kenny Rogers, che ora viene raccontata fra dietro le quinte, filmati mai visti e testimonianze da “We Are The World: la notte che ha cambiato il pop”, il documentario di Bao Nguyen al debutto al Sundance Film Festival, per poi approdare globalmente su Netflix dal 29 gennaio.

«Con il nostro film cerchiamo di immergere il pubblico in qualcosa che è molto reale e tangibile, il ticchettio dell'orologio in quella stanza che scandisce il tempo», spiega il regista. «Tutti erano sotto l'effetto dell'adrenalina. Vogliamo che adesso succeda anche ai nostri spettatori».

