We Are Machinez, da Alghero la band generata con l’IA  

Si chiamano We Are Machinez, hanno appena pubblicato il loro primo Ep, The Age of Machinez, arrivano da Alghero ma non è un gruppo musicale in carne e ossa. Si tratta di una band totalmente digitale e virtuale, ideata da Sigla, al secolo Claudio Simbula, giornalista, autore e creativo.

Composto interamente con l'intelligenza artificiale, questo progetto crossover/rap metal è una «provocazione artistica» che vuole far riflettere sull'impatto delle nuove tecnologie nella sfera creativa e sulla trasformazione della musica nell'era delle intelligenze artificiali generative.

«I Machinez sono una band che produce musica di genere rap metal; il primo EP, di quattro pezzi rapidi e diretti, si può ascoltare su Spotify, iTunes e YouTube. Le foto della band si possono vedere sui social. C'è solo una particolarità: la band non esiste», racconta l’autore. «L’Ep contiene quattro brevi brani, potenti e taglienti, con testi che parlano di temi come l’avanzata dell’IA, il rapporto tra uomo e macchina e la brutalità della società nell'era tecnologica. Ma anche i testi sono stati prodotti con l'IA, come le immagini della band e, ovviamente, la musica», spiega Simbula.

«Un esercizio di stile, un esempio di come oggi si possano produrre musica, testi e immagini partendo da software accessibili online e questo contenuto possa sbarcare rapidamente su piattaforme come Spotify e iTunes, senza nessun blocco d'accesso. Subito dopo aver pubblicato l'Ep su Spotify - dice Simbula - l’ho fatto ascoltare ad amici e conoscenti, musicisti e appassionati, senza svelare la natura del progetto: in tanti sono rimasti impressionati e mi hanno chiesto più info sulla band, commentando positivamente il loro sound. Altri, invece, hanno intuito ci fosse qualcosa di particolare. E siamo appena all'inizio: immaginate cosa accadrà già nel corso di questo anno, le nostre nuove band e artisti preferiti potrebbero essere completamente generati da software d IA, dalla musica ai testi. Il tuo prossimo artista preferito potrebbe non esistere davvero, o almeno nell'accezione classica della definizione».

