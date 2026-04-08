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09 aprile 2026 alle 00:11

W.C. Cagliari sul podio agli “italiani” multiscafi 

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Sempre intensa l’attività velica che riguarda la Sardegna e i propri atleti. A Torvaianica, nella seconda tappa nazionale multiscafi, ha sventolato il guidone del Windsurfing Club Cagliari, presentatosi con ben 12 barche (6 Nacra 15, 5 Dragoon e un Hobie Cat 16). Doppietta nei Nacra, con Alessandro Vargiu e Noa Lisci primi davanti a Leonardo Vascellari e Ginevra Bacchetta e altri 4 equipaggi WCC tra i primi sette. Bene anche i Dragoon (primi Riccardo Antinori e Beatrice Ursini) e gli Hobie Cat 16 (terzi Paolo Pedde e Giulia Piras), che vivranno a Cagliari nel weekend il campionato Zonale.

Europeo Wingfoil

Ieri a Napoli è iniziato il Campionato Europeo Formula Wing, che fino a domenica vedrà tra le favorite Maddalena Spanu, atleta oristanese inserita nel programma Young Azzurra dello YC Costa Smeralda. «Sono molto emozionata, lo scorso anno è stato magico e oggi scendo in acqua più determinata che mai per riconfermare questo titolo».

Eurochallenge

In Gallura, nel weekend pasquale sono andate in scena la prima tappa dell’Eurochallenge Open Skiff e la Regata Nazionale RS Aero (che ha visto per lo più atleti sardi impegnati), con l’organizzazione dello Yacht Club Porto Rotondo, che ha avuto il merito di radunare un centinaio di giovani velisti (Under 17 e Under 13). In evidenza, nell’Open Skiff Under 17, Fabio Serra (Lega Navale Italiana sezione del Sulcis), vincitore assoluto.

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