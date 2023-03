Wayne Shorter,  il sassofono perde la sua leggenda 

Addio Wayne Shorter, guru del sassofono. La triste notizia della morte dell’artista, 89 anni, una leggenda della musica, è stata data dalla sua promoter Alisse Kingsley, che non ha però fornito dettagli sulle cause del decesso. Il New York Times l’ha definito un «sassofonista enigmatico e intrepido, che ha saputo modellare il jazz moderno per arrivare a essere uno dei compositori più ammirati della scena musicale Usa».

Nato a Newark il 25 agosto 1933, è ancora un bambino quando scopre il jazz: grazie alla trasmissione di Martin Block, che il padre saldatore (la madre faceva la sarta) ascolta ogni giorno, rientrando dal lavoro, il giovane Wayne scopre Bud Powell, Thelonious Monk, Charlie Parker, Coleman Hawkins e Lester Young. Studia musica per quattro anni alla New York University, dopodiché parte militare fra il 1956 e il 1958. Il suo primo album lo incide in novembre, quando Lee Morgan lo fa scritturare da Art Blakey come sostituto di Hank Mobley. internazionale. Da quel momento la sua carriera non si fermerà più. Iniziano allora le grandi tournée, dall’Europa al Giappone, sino al sodalizio conn il quintetto di Miles Davis: una collaborazione che si protrarrà fino al 1970.Nel corso degli anni Ottanta, preceduto da una fama mondiale, incide con artisti provenienti da altre esperienze musicali : Joni Mitchell, Carlos Santana, Milton Nascimento e il nostro Pino Daniele.

