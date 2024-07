Watkins, l’eroe per caso 

BLANKENHAIN. Ollie Watkins è l'eroe per caso dell'Inghilterra, l'attaccante che dopo aver giocato soltanto per 20' in tutto l'Europeo, da subentrato nel match dei gironi contro la Danimarca, entra al posto di Harry Kane nei minuti conclusivi della semifinale con l'Olanda e segna la rete del 2-1 (la quarta in Nazionale, la prima a San Marino) che dà la vittoria ai suoi ed evita i supplementari. Chi lo avrebbe mai detto? Forse il solo ct Gareth Southgate, intanto Watkins si gode il proprio momento di fama in attesa della finale con la Spagna ma assicura che «quando stavo per entrare in campo ho avuto la netta sensazione che avrei segnato, me lo sono anche detto e così è stato».

Adesso c'è la finale per questa Inghilterra che ci è arrivata vincendo in 90' solo due dei sei incontri disputati. «Nella fase a gironi certamente non abbiamo giocato il nostro miglior calcio», dice Watkins, «ma non abbiamo mai perso, siamo andati avanti da imbattuti. Poi abbiamo cominciato a giocare bene e a controllare l'andamento dei match, avendo dimostrato che anche se andiamo sotto non ci arrendiamo mai».

