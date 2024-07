Watkins eroe d’Inghilterra 

Olanda 1

Olanda (4-3-3) : Verbruggen; Dumfries (48’ st Zirkzee), De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons (48’ st Brobbey), Reijnders; Malen (1’ st Weghorst), Depay (35’ Veerman), Gakpo. Ct Koeman.

Inghilterra (3-4-2-1) : Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka (48’ st Konsa), Rice, Mainoo (48’ st Gallagher), Trippier (1’ st Shaw); Foden (36’ st Palmer), Bellingham; Kane (36’ st Watkins). Ct Southgate.

Arbitro : Zwayer (Germania).

Reti : pt 7’ Xavi Simons, 18’ (r) Kane; st 46’ Watkins.

Note : ammoniti Dumfries, Bellingham, Saka, Xavi Simons, Van Dijk, Trippier.

Dortmund. Un gol di Watkins nel recupero del secondo tempo manda l’Inghilterra a Berlino e l’Olanda all’inferno. Il giocatore britannico, entrato all’81’ al posto di Kane, dopo dieci minuti ha centrato il diagonale che ha regalato alla Nazionale di Southgate la seconda finale di seguito al campionato Europeo dopo quella del 2021 persa in casa contro l’Italia: domenica la sfida contro la (sinora) imbattibile Spagna.

Premiato il ct inglese, che ha deciso di sostituire il centravanti del Bayern Monaco e anche il talento Foden (con Palmer) nel tentativo di dare più dinamicità al gioco, e proprio il neo entrato ha deciso il match.

Botta e risposta

Una partita cominciata in salita per l’Inghilterra, nello stadio del Borussia Dortmund che ha vissuto l’esordio vittorioso dell’Italia contro l’Albania e dove prima del via si è scatenato l’ennesimo diluvio. Andata sotto al 7’ per il grandissimo gol di Xavi Simons, che ruba palla sulla trequarti a Rice e dai trenta metri in zona centrale quasi in caduta lascia partire un gran destro in diagonale che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di Pickford, la Nazionale dei Tre Leoni riequilibra la gara proprio con Kane su rigore per un fallo subito dallo stesso attaccante. Nei primi 45’ i ritmi sono particolarmente elevati ed entrambe le squadre potrebbero raddoppiare: Dumfries al 30’ colpisce la traversa, poi salva sulla linea il possibile del del 2-1 inglese su tiro di Foden che a sua volta al 32’ centra il palo esterno con un gran tiro a girare da fuori area.Nella ripresa il ritmo cala, gli spazi sono inferiori e più passa il tempo più le squadre hanno paura di perdere e si chiudono. Ci vogliono 20’ per assistere a una palla gol: da un calcio di punizione laterale, palla in mezzo, colpisce Van Dijk e Pickford si supera deviando in angolo. Poi il gol dell’Inghilterra con Saka viene annullato per fuorigioco. A quel punto entrano Palmer e Watkins per Foden e Kane ed è la svolta: al 91’ Palmer serve il taglio di Watkins che in area controlla e insacca il 2-1. È l'apoteosi per gli inglesi, che vanno in finale.

Gli scontri

Prima del match ci sono stati scontri tra tifosi nella zona centrale dei bar. Dieci le persone arrestate, quattro quelle ferite. Tutto sarebbe nato per l’esposizione fuori da un locale di una bandiera inglese strappata dagli olandesi. La rissa è stata furibonda: bicchieri e sedie che volavano e anche un semaforo stradale divelto.

