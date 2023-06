Watergate ’72 Il caso infinito che scosse gli americani ora è fiction 

Nel 1972 fu lo scandalo che scosse l’America con il suo presidente, Richard Nixon, costretto a presentare le dimissioni dopo due anni dalla sua rielezione. Il Watergate, più volte raccontato al cinema, è arrivato su Sky Atlantic in cinque episodi targati Hbo e un grande cast con la serie “Infiltrati alla Casa Bianca”.

Il punto di vista del regista David Mandel si concentra su un gruppo di ex collaboratori di Cia e Fbi assoldati dal comitato elettorale repubblicano capitanato da Howard Hunt (Woody Harrelson) e da Gordon Liddy (Justin Theroux), cui viene affidato il compito di spiare gli avversari, cioè il comitato del Partito Democratico che vuole far eleggere Lyndon Johnson.

Scritta da Alex Gregory e Peter Huyck per Hbo (già autori di “Veep”) la serie è basata sul libro “Integrity” di Egil e Matthew Krogh e racconta lo scandalo partendo dall’inizio attraverso una lente comica, con sarcasmo e umorismo nero, rispettando usi e costumi dell’epoca ma che sceglie di farsi beffe della politica americana. Perché i due protagonisti, così come la storia ci ha raccontato, anziché proteggere Nixon finiranno per rovinare non solo la politica di quel periodo ma anche le proprie famiglie.

Così vediamo cosa accade dietro le mura domestiche dei due tribolati protagonisti, con Lena Headey (la ricordate nel ruolo della terribile Cersei Lannister nella saga de “Il Trono di Spade”?) nei panni della moglie di Hunt e Judy Greer (“Mad Love”) in quelli della consorte di Liddy. (gr. pi.)