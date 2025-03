Washington-Bruxelles, Meloni media ancora «Ventotene? Io insultata» 

Bruxelles. Nessun insulto alla storia, al Manifesto di Ventotene, all’Europa. Ad essere «insultata alla Camera», da una «sinistra che mostra un’anima illiberale e nostalgica sono stata io: sono rimasta sconvolta». A una manciata di ore dal caos generato dalle sue parole in Aula, Giorgia Meloni è passata al contrattacco. Lo ha fatto a margine del vertice dei 27 a Bruxelles, a summit non ancora terminato.

La cena e le smentite

Una linea che la vede non arretrare di un millimetro, e che è destinata a rinfocolare le polemiche. Il tema è stato anche al centro della cena che Meloni, mercoledì sera, ha organizzato in un albergo della capitale belga con gli eurodeputati FdI e i ministri Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti. Una cena informale, segnata da selfie e sorrisi, dove i convitati le hanno destinato una standing ovation per le sue parole su Ventotene, «una geniale» mossa tattica contro l’opposizione. Fonti di Palazzo Chigi hanno tuttavia smentito che Meloni abbia mai definito la sua citazione del Manifesto «una trappola» o «una mossa mediatica» che «ha fatto impazzire la sinistra».

No a nuovo debito

Intanto al summit Meloni, oltre al dossier migranti, si è concentrata sul tema del riarmo. In un bilaterale con Ursula von der Leyen ha ribadito la sua posizione: «Serve puntare su strumenti davvero comuni che non pesino sul debito nazionale». Strumenti che non potranno essere gli eurobond: il muro dei frugali su questo è invalicabile. E allora l’Italia sta aumentando il suo pressing su un piano B: «Mettere garanzie europee sugli investimenti privati». Una proposta, ha sottolineato Meloni, che in Ue è stata accolta. La freddezza della premier sul RearmEu, a quanto si apprende da fonti diplomatiche europee, è emersa anche al tavolo del summit, dove il capitolo difesa è stato affrontato dopo cena. «Le risorse sembrano molte ma sono virtuali», ha sottolineato Meloni, anticipando che non deciderà se attivare o meno la clausola di salvaguardia entro aprile, come chiede Bruxelles. C’è infine un altro aspetto sul quale terrà il punto: il boom agli acquisti di armi non può essere segnato solo dal “buy European”. «Escludere l’industria Usa è un errore», ha avvertito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’Italia sui rapporti con Trump non cambia binario. E sui dazi Meloni ha chiesto nuovamente prudenza, dicendosi soddisfatta della «lucida» decisione di rinviare le contromisure Ue. L’idea di fare da ponte tra le due sponde dell’Atlantico è meno percorribile di qualche tempo fa, ma resta nella testa della premier. «Andrò alla Casa Bianca, ma non ho ancora una data», ha assicurato prima di congedarsi dai cronisti.

