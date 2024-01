Washington accusa: «Kim e gli ayatollah armano la Russia» 

Kiev. Le truppe russe avanzano nel Donetsk, potendo contare anche sui missili di Pyongyang e presto su quelli di Teheran, mentre Kiev rilancia l’allarme e avverte: non c’è altro piano che ricevere altri aiuti militari dai Paesi Nato, soprattutto contraerea e quindi missili. E l’Alleanza atlantica convoca una riunione straordinaria per il 10 e si muove per acquistare missili Patriot, destinati a rafforzare le difese aeree di Germania, Olanda, Romania e Spagna. Mosca, ha messo in guardia lo Stato maggiore ucraino, «ha guadagnato terreno vicino a Bohdanivka e Andriivka, nella regione di Donetsk». Intanto le forze ucraine hanno lanciato missili contro la Crimea «colpendo un posto di comando vicino Sebastopoli», e secondo Mosca le difese aeree russe ne hanno abbattuto 10.

Ma la situazione rischia di peggiorare, visto che la Russia sarebbe in procinto di ricevere una dotazione di missili a corto raggio made in Iran. «Riteniamo che la Russia voglia acquistare missili dall’Iran», ha ribadito il portavoce del consiglio della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Poco prima il Wall Street Journal, citando funzionari americani, aveva rivelato che la consegna dei missili iraniani, compreso l’Ababil a corto raggio, «potrebbe avvenire già questa primavera se l’acquisto dovesse procedere, ma i funzionari non credono che l’accordo sia stato completato». Nel frattempo la Casa Bianca conferma che Mosca ha iniziato a ricevere lanciamissili e diverse dozzine di missili dalla Corea del Nord, a cui si aggiungono scorte di munizioni di artiglieria. Sul campo di battaglia è poi apparso un drone iraniano di nuova generazione, il Mohajer-6. Secondo i funzionari americani la cooperazione su questo fronte tra Mosca e Teheran prevede la costruzione di una nuova fabbrica in Russia che potrebbe produrre migliaia di droni per il conflitto.

