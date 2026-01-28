VaiOnline
La crisi.
29 gennaio 2026 alle 00:46

Washington a Teheran: «Il tempo stringe, arriva un’Armada» 

Washington. Il tempo per un accordo sul nucleare «sta per scadere» e «il prossimo attacco sarà molto peggio» di quello di giugno, quando gli Usa bombardarono i siti nucleari iraniani. Donald Trump minaccia gli ayatollah su Truth mentre gli Usa mettono insieme in Medio Oriente un’enorme potenza di fuoco. «Una massiccia Armada - ha avvisato Trump - si sta dirigendo verso l’Iran. Si sta muovendo rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, rispetto a quella inviata in Venezuela». E «come con il Venezuela, è pronta, disposta e capace di adempiere rapidamente alla sua missione, con velocità e violenza, se necessario», ha messo in guardia il tycoon, augurandosi che l’Iran presto «si sieda al tavolo» e «negozi un accordo giusto ed equo — nessuna arma nucleare — uno che sia vantaggioso per tutte le parti». Al Senato il segretario di Stato Marco Rubio è sembrato più prudente: «Quello che state vedendo ora è la capacità di posizionare risorse in Medio Oriente per difenderci da quella che potrebbe essere una minaccia iraniana contro il nostro personale». Comunque «l’Iran è più debole che mai», incapace di affrontare una «economia al collasso», radice delle proteste che torneranno a divampare dopo l’uccisione di «migliaia di persone». Teheran ha risposto con toni di sfida. Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, afferma su X che le forze armate hanno «il dito sul grilletto per rispondere immediatamente e con forza a qualsiasi aggressione». E la missione di Teheran all’Onu ha avvisato su X che l’Iran «è pronto al dialogo basato sul rispetto e sugli interessi reciproci ma, se provocato, si difenderà e risponderà come mai prima d’ora». Il capo di Stato maggiore iraniano, Habibollah Sayyari, ha ammonito gli Usa contro qualsiasi «errore di valutazione», dicendo che «anche loro subirebbero danni». Nel mirino ci sono le basi americane nella regione. Pure l’ambasciatore cinese all’Onu, Fu Cong, ha messo in guardia il Consiglio di Sicurezza da qualsiasi «avventurismo militare» in Iran, auspicando «che gli Stati Uniti e le altre parti interessate adottino ulteriori misure a favore della pace e della stabilità in Medio Oriente e evitino di esacerbare le tensioni e di gettare benzina sul fuoco».

