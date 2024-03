Walter Zucca è il nuovo coordinatore di Forza Italia 

Walter Zucca, insegnante, vice presidente del Consiglio comunale, è il nuovo coordinatore di Forza Italia a Sinnai. È stato nominato a Tramatza dal segretario regionale Pietro Pittalis, presenti i vertici regionali del partito. Il compito conferito a Walter Zucca è quello di rilanciare il movimento in paese anche in vista delle prossime elezioni comunali di giugno.

«A Sinnai - ha spiegato il nuovo coordinatore - dopo la scomparsa dello storico dirigente Tore Podda, il nostro partito ha attraversato un periodo difficile. Questo non significa che manchino persone valide e preparate, che guardano ai tantissimi elettori del centro moderato, spazio in cui si colloca Forza Italia di Tajani».Le elezioni comunali sono vicine? «Noi ci siamo e siamo aperti al confronto con tutti. Portiamo competenza, concretezza, senza rinunciare alla nostra identità. Se - dice Zucca - si vuole partecipare al tavolo delle trattative con tutte le forze politiche, se i programmi diventano il tavolo del confronto e non le poltrone, a livello locale e a seconda dei casi, si potrebbe correre con liste civiche come Forza Sinnai. Il nostro obiettivo è quello di collaborare allo sviluppo del paese».

