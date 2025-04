Wall Street, il sollievo fa +7% Il fuso orario nega il rimbalzo a Parigi, Milano e Francoforte 

Rally a Wall Street con la pausa di 90 giorni per i dazi reciproci annunciata a sorpresa da Donald Trump. I listini americani volano e segnano l’aumento maggiore dal 2020, vedendo allontanarsi la profonda recessione data quasi per scontata prima dell'annuncio del presidente. Il Dow Jones arriva a guadagnare il 7%, il Nasdaq corre e supera il +11% mentre lo S&P 500 sale di oltre l’8%. Le borse europee hanno chiuso prima della svolta di Trump e non sono riuscite così ad approfittare della spinta di Wall Street. Ma oggi, appare già chiaro, sarà un altro giorno.

Per ora le piazze finanziarie europee hanno archiviato la seduta in profondo rosso mandando in fumo 446 miliardi di dollari. Parigi e Francoforte hanno accusato perdite nell’ordine del 3%, mentre Milano è scesa del 2,75%. A pesare è stata la risposta ai cinese ai dazi di Trump, che per Pechino restano in campo e anzi salgono al 125%. «La Cina è la principale fonte dei problemi commerciali degli Stati Uniti», ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in una conferenza stampa improvvisata fuori dalla Casa Bianca dopo l’annuncio di Trump. Per lui la pausa decisa dal presidente è un successo, visto che lo scorso fine settimana era volato a Mar-a-Lago per convincere Trump a cambiare messaggio dopo il panico scattato a Wall Street. Lo stop era stato chiesto a gran voce anche dal miliardario di hedge fund Bill Ackman, grande sostenitore del presidente costretto nei giorni scorsi al mea culpa sui social per non aver previsto il caos. Secondo alcuni analisti, la decisione di Trump è una marcia indietro di fronte a pressioni divenute troppe elevate: se il tracollo dei mercati azionari era stato in qualche modo gestito, le recenti tensioni sui Treasury hanno fatto salire la paura mettendo a rischio lo status di bene rifugio dei titoli di debito americani e del dollaro e alimentando i timori di una recessione. Negli ultimi giorni un’ondata di vendite si è abbattuta sui Treasury: a pesare sono stati i dubbi sull’impatto di lungo termine dei dazi sull’inflazione e le perplessità sulla riuscita o meno del piano del presidente americano per ridurre il deficit.

I riflettori sono stati puntati soprattutto sulla Cina, il secondo paese straniero come quantità di Treasury in portafoglio dopo il Giappone. La paura è che Pechino possa decidere di cederli sul mercato in ritorsione ai dazi di Trump o perché non ha dollari a sufficienza per mantenerli. Ipotesi, quest’ultima, accresciuta dalle indiscrezioni sulla cancellazione da parte di Amazon di alcuni ordini di prodotti Made in China in seguito ai dazi, così da ridurre la sua esposizione alle tariffe e scaricarla sui venditori. L’annuncio di Trump però ha oscurato qualsiasi timore sui Treasury, per i quali - almeno con la Cina - la partita resta aperta. Fra gli investitori c’è anche chi nota come l’euforia iniziale potrebbe essere mal riposta, visto che si aprono altri 90 giorni di incertezza sull'esito delle trattative per gli accordi commerciali. Per ora però i trader festeggiano, dopo aver visto bruciare oltre 5.200 miliardi di dollari sui listini in pochi giorni, e rimandano i timori a un altro momento.

