“W Riva” su un portale «Quella scritta non sarà mai cancellata» 

“W Riva – 1970”: la scritta su un antico portone all’ingresso di Sanluri dalla 131 testimonia un forte legame col grande campione, oltre mezzo secolo di fedeltà che mai nessuno ha osato cancellare. «Dal giorno della morte di Gigi Riva – dice il proprietario della casa, Ninni Paolo Piras – tante persone si fermano davanti al portone per un saluto, come fosse un monumento. La casa era della mia bisnonna e quella scritta la ricordo fin da ragazzino. Non abbiamo mai saputo chi si sia stato l’autore: l’abbiamo custodita con gelosia. Non abbiamo mai pensato a un gesto vandalico, al portone imbrattato. Qualche anno fa ho deciso di ristrutturare la casa: tutto meno il portone, per rispetto».

Ora che Riva non c’è più, la scritta assume un significato particolare. «Appena ho appreso della morte di Rombo di Tuono – dice l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Collu – ho pensato all’elogio su quel portone. Ho verificato che ci fosse ancora. Un piccolo simbolo che testimonia l’affetto per un grande uomo. Su proprietà privata poco può fare il Comune, qualunque iniziativa sarà sicuramente sostenuta».

E sui social sono stati tanti i messaggi e la gratitudine per l’omaggio custodito: «Tutte le volte – dice Rossano Vacca – che vado a Sanluri lo sguardo, riconoscente, cade su quel portone. Ci sono passato anche il giorno della morte di Riva. Mi son fermato. Tristezza infinita». (s. r.)

