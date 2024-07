“W Lussu”, la scritta che divide la città 

Continua a far discutere la scritta “W Lussu”, che occhieggia dalla facciata di casa Cara, l’abitazione campidanese acquistata dal Comune di Selargius e dove è in corso il completamento della ristrutturazione in vista del taglio del nastro come Ecomuseo del paesaggio.

Nelle scorse settimane erano stati alcuni consiglieri di minoranza a chiedere di tutelare la scritta, alludendo a un’amicizia fra Emilio Lussu e la famiglia Cara che viveva nella casa di via Fratelli Bandiera. Versione poi smentita da Giampaolo Porcu, figlio di Virgilio (il Generale a cui è dedicato lo stadio di Selargius) e di Assuntina Cara, nato e cresciuto nell’edificio del centro storico, e prima di lui la madre, i nonni e le zie.

«Mio padre è stato consigliere comunale Msi. Allora è comparsa la prima scritta, poi cancellata e riscritta diverse volte», la sua versione. Non una dedica al fondatore del Psd’Az - a detta sua - quanto piuttosto una sfida politica nei confronti di Virgilio Porcu, allora esponente missino in città. Non la pensa così Carlo Desogus, selargino doc e studioso della storia cittadina: «Conosco bene quella scritta fin dai primi anni ’50», dice. «Ci passavo tutti i giorni per recarmi nella scuola elementare di via Dante. Si racconta che in quella casa, nel periodo fascista, Emilio Lussu incontrasse i sardisti selargini. Pare però che oggi quella scritta non sia molto gradita, chissà per quale motivo». Il responso finale sulla questione spetta alla Soprintendenza di Cagliari che nei prossimi giorni farà un sopralluogo. (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA