“Vuoti urbani” per 1400 parcheggi 

Entro metà giugno saranno disponibili in città 1400 nuovi posti auto. L’amministrazione ha deciso, infatti, di utilizzare come parcheggio 12 aree in diverse zone della città, i cosiddetti “vuoti urbani”. La giunta Cacciotto ha già individuato le superfici che vanno da 1.770 mq a 18.000 mq, firmando la delibera. Tre le zone definite : zona A – Alghero, zona L – Lido/Pietraia, zona M – Maria Pia, terreni in parte di di proprietà comunale, altri di privati e alcuni della Regione. Partiranno in queste ore gli interventi di sistemazione superficiale, adeguamento delle aree, eventuali recinzioni, per una spesa di circa 200mila euro. L’obiettivo è garantire la piena operatività delle aree di sosta dal 15 giugno. «Una risposta forte alle esigenze della città che d'estate è sottoposta ad una pressione costante», spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. «I parcheggi saranno sia gratuiti che a pagamento – sottolinea – e in ragione del sacrificio imposto ai cittadini, abbiamo previsto opportunamente di prevedere l’esenzione del pagamento della sosta per i residenti». La gestione dei parcheggi a pagamento sarà affidata alla società In House, già titolare del servizio di gestione dei parcheggi pubblici.