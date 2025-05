«Vuoti d’organico, subito al lavoro» 

Parte dal Mandrolisai il percorso del commissario straordinario dell’Asl 3 Angelo Zuccarelli che ieri mattina a Sorgono ha incontrato i sindaci del territorio. La tappa all’ospedale San Camillo è la prima del tour nei Distretti. Nei prossimi giorni sarà a Macomer, Siniscola e Nuoro. Richiama «la coesione superando le criticità insieme a sindaci, operatori sanitari e volontari» nella tavola rotonda con i primi cittadini, il direttore sanitario Asl Serafino Ponti, la direttrice socio-sanitaria Gesuina Cherchi e quella di Distretto Paola Raspitzu.

La situazione

Partendo dal modello della week surgery di Sorgono Zuccarelli dice: «Si tratta di una bella realtà che sta facendo del San Camillo un prezioso punto di riferimento per la chirurgia a medio-bassa intensità. Ci impegneremo per potenziarla con nuove branche specialistiche». Pone l’accento anche sulle criticità: «La carenze d’organico ci sono e lavoreremo sodo per superarle, individuando i vari specialisti mancanti». Riflette sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla strategia Snai con la Comunità montana Barbagia-Mandrolisai: «La telemedicina e teleassistenza si stanno rivelando preziosi strumenti per monitorare i pazienti con più patologie. Stiamo puntando a implementare i due servizi con alcune novità». Importante il ruolo del volontariato. Dice Zuccarelli: «Quello attorno a Sorgono è un territorio da sempre solidale. Coinvolgeremo le varie associazioni per potenziare il diritto alla salute, in collaborazione con i sindaci».

I sindaci

Sottolinea il primo cittadino di Aritzo Paolo Fontana, presidente della conferenza socio-sanitaria territoriale: «La visita del commissario e dei dirigenti Asl 3 non può che giovare al percorso da intraprendere per tutelare il diritto alla salute e potenziare i servizi». Fontana guarda con soddisfazione anche ai progetti per le Case di Comunità: «A giorni ad Aritzo partiranno i lavori per la nuova struttura, nei locali del poliambulatorio di corso Umberto. Sarà un prezioso tassello per il territorio».

Dice Franco Zedde, sindaco di Sorgono: «Abbiamo apprezzato un commissario che prosegue nel segno del dialogo come fatto dal predecessore Cannas. È stata l’occasione anche per rilanciare la necessità di accelerare i tempi verso la nuova elibase».

