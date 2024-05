Vuole un trattore, truffato sul web 

Voleva acquistare un trattore sul web e per questo, dopo una breve trattativa al telefono, ha pagato 2.000 euro di caparra. Ricevuti i soldi, il venditore si è però tenuto il mezzo accampando una scusa per arrivare, poi, a minacciare l’acquirente. Per questo la vittima del raggiro, Ignazio Gandolfo artigiano di 67 anni di Barrali, ha presentato una denuncia per truffa alla Questura di Cagliari. «Avevo bisogno di un trattore specifico da 40 cavalli - spiega Gandolfo - con l’aiuto di mio genero mi sono messo a cercarlo su internet. Nelle ricerche abbiamo trovato un annuncio su Facebook per un trattore della “Goldoni”. Dopo un breve scambio di messaggi ho contattato telefonicamente il venditore, un uomo di 47 anni residente a Capua. Con lui abbiamo pattuito il prezzo: 3.500 euro più 300 per il trasporto con pagamento anticipato del 50 per cento e saldo alla consegna. Una volta ricevuto il bonifico, il venditore non solo non ha consegnato il trattore ma ha chiesto di avere l’intera somma. Richiesta che abbiamo respinto annunciando la presentazione di una querela per truffa se non avessimo ricevuto indietro i nostri soldi». È a questo punto che il venditore ha alzato il tiro minacciando Gandolfo di pubblicare sui social i suoi documenti e di farlo passare per truffatore. Cosa che ha effettivamente fatto. «Oltre il danno la beffa - commenta la vittima - spero che questa mia disavventura serva a qualcuno per evitare di cadere nella trappola dei tanti truffatori presenti sul web».

RIPRODUZIONE RISERVATA