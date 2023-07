Vuole uccidersi, ammazza la moglie 

È sotto inchiesta per omicidio volontario Dino Rizzoli, il pensionato di 77 anni originario di Milano ma da tempo residente a Tresnuraghes che sabato sera, a bordo della sua auto, è andato a schiantarsi contro un pilone del passaggio a livello di "Bullita", lungo la ex statale 129 bis, a circa un chilometro dall'abitato di Sindia, teatro di altri incidenti stradali. L'uomo viaggiava in compagnia della moglie, Margherita Deidda, di 76 anni, originaria di Carbonia (che è morta sul colpo, mentre lui è stato ricoverato, con l'elisoccorso del 118, in gravissime condizioni, nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari».

La sua verità

L'uomo ai soccorritori ha raccontato che doveva essere un suicidio, con la giustificazione lasciata nell'auto in due distinti bigliettini. Ha raccontato che non doveva andare così. Doveva essere lui a morire e non la moglie. Secondo la ricostruzione dei fatti, Dino Rizzoli, malato oncologico terminale, voleva morire proprio per evitare ulteriori sofferenze. Sembrerebbe anche che il luogo dello schianto in auto sia stato scelto da entrambi e che nello schianto dovevano morire marito e moglie. Il corpo della donna, ormai priva di vita e del marito, sono stati estratti dai vigili del fuoco di Macomer.

Il tragico schianto

L'auto ha letteralmente spezzato il pilone, nello steso punto incui aveva perso la vita il vice sindaco di Macomer Giovanni Biccai. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Macomer con quelli della stazione di Sindia, che conducono le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Oristano, Andrea Chelo. Indagini che hanno convinto gli inquirenti a notificare, subito dopo l'autopsia, un’informazione di garanzia per omicidio volontario nei a Dino Rizzoli. L'uomo, infatti, potrebbe aver agito per disperazione, ma senza dire niente alla moglie delle sue intenzioni. Sabato sera, dopo aver percorso a tutta velocità il rettilineo, lungo la vecchia statale129 bis, c'è stato il terribile impatto. A Trasnuraghes la vicenda ha lasciato la comunità attonita.

RIPRODUZIONE RISERVATA