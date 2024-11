Vuole rifarsi il naso, muore a 22 anni 

ROMA. Un viaggio di centinaia di chilometri per farsi operare proprio da quel chirurgo plastico che su TikTok prometteva il rimodellamento del naso con un intervento “mini invasivo” e senza cicatrici. Margaret Agata Spada, ventiduenne di Lentini (Siracusa), parte col fidanzato lo scorso 4 novembre per raggiungere lo studio del medico a Roma e sottoporsi a una rinoplastica. Ma qualcosa va storto.

Dopo l'anestesia locale la ragazza inizia a stare male. I medici avvertono il fidanzato che entra in sala operatoria e col cellulare riesce a filmare quei drammatici istanti. La situazione precipita e la giovane viene trasportata in ambulanza in gravissime condizioni al vicino ospedale Sant'Eugenio, dove muore dopo tre giorni di agonia. Sul decesso della giovane ora la Procura vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Sequestrata la struttura

Due medici sono finiti nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari della struttura, sequestrata dai carabinieri del Nas. Nel centro medico non sarebbe stata trovata la cartella clinica della ragazza né la registrazione dell'intervento, costato circa 2800 euro, e neanche il consenso informato. L'ambulatorio era inoltre privo di insegna. Gli investigatori hanno raccolto anche i documenti del ricovero ospedaliero di Margaret, arrivata al Sant'Eugenio in condizioni disperate, e il video di pochi secondi girato dal fidanzato, che riprende il tentativo dei medici di rianimarla.

A quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza era arrivata nella capitale la mattina dell'intervento. Dopo una colazione con il fidanzato, ha raggiunto in tarda mattinata l'ambulatorio all'Eur. È stata male appena fatta l'anestesia. Sarà ora l'autopsia a chiarire con esattezza le cause della morte, chiarendo se la ragazza possa aver avuto una reazione allergica all'anestesia o se sia stata letale qualche altra sostanza somministrata.

Il dolore dei parenti

Intanto la famiglia, sconvolta, chiede verità: «Era il suo sogno – dicono – doveva essere un piccolo intervento in anestesia, aspettiamo di capire meglio cosa è successo». I genitori e la sorella di Margaret aspettano di conoscere le cause della morte. «Sapevano dove la figlia si era recata per fare l'intervento. Margaret si era affidata a un chirurgo italiano, non ha seguito mode o tendenze. Quella struttura doveva dare garanzie, ma toccherà all'indagine accertarlo».

