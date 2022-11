«Vuol dire che battiamo il Parma» 

«Quei due minuti pazzi...». Fabio Liverani, a fine partita, vorrebbe sorridere, perché in fondo al 96' sembrava dover tornare a casa con una sconfitta, evitata col rigore di Lapadula, contro la prima della classe che, allo “Stirpe”, conosceva solo vittorie. Ma quel gol di Pavoletti al 99' e annullato dal Var gli ha strozzato in gola l'urlo di un successo ancora rimandato. «Poteva essere la scintilla che stiamo cercando e che i ragazzi avrebbero meritato. E ci avrebbe portato a soli tre punti dal terzo posto. Vuol dire che vinceremo sabato contro il Parma».

Avanti così

Scherza con l'ex compagno e amico Fabio Grosso. «Prova a dire che era rigore», gli dice il tecnico del Frosinone. «Certo che sì», replica l'allenatore del Cagliari, «è un'ingenuità, ma Fabbri era in linea. Giusto così». Niente da dire, invece, sul gol di Pavoletti annullato. «Ma è una decisione che ci ha tolto entusiasmo, perché poteva essere l'episodio che stiamo cercando da tanto, la scintilla che ci manca. E, per come è andata, è più il rammarico per la mancata vittoria che la soddisfazione per il pari». Ma Liverani vede tanti motivi per essere soddisfatto: «Qui nessuno molla fino alla fine, a prescindere da chi giochi. Anche chi entra, ci crede sempre». Pronti, via ed ecco il Cagliari che tutti volevano, col vantaggio di Luvumbo: «Sapevamo che loro giocano con la difesa alta e allora ho messo due punte vicine per mettere in difficoltà i loro centrali e attaccare la profondità. Come sul gol, dove Carboni è stato bravissimo». Meno bravo, l'argentino, sul gol dell'1-1: «Un'ingenuità su una palla di facile lettura. Ma siamo partiti con quattro giovanissimi, abbiamo messo in conto che ci potessero essere certi errori. È una scelta consapevole, con la speranza di vederli crescere, crediamo nelle loro qualità».

Il colpo di grazia

Dopo il vantaggio, il Cagliari si è fermato: «Ci è mancata la personalità tecnica nel palleggio, l'ultimo passaggio e la giocata tra le linee. C'era lo spazio per farlo». Invece è arrivato il pari e la squadra ha perso lucidità. «E nella ripresa è arrivato il 2-1, molto bello, di Insigne. A Frosinone, in un ambiente con grande entusiasmo, non era facile. E invece abbiamo reagito, abbiamo avuto le occasioni con Kourfalidis e Mancosu e poi il pareggio con Lapadula». E se il Var non avesse annullato il 3-2 di Pavoletti... «Adesso saremmo a meno tre dal terzo posto, con un carico di entusiasmo pazzesco in vista del Parma. Abbiamo assaporato la vittoria. Ma abbiamo capito che basta poco, speriamo di ritrovarla già sabato».