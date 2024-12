Vuoi vedere la mitica chitarra di Lou Reed? 

La chitarra di Lou Reed, la tromba di vetro soffiato, il pianoforte Nemo, pezzi unici creati dal designer Lorenzo Palmeri e che, insieme ad altri strumenti straordinari, saranno esposti nelle sale del Quarter fino a domenica nell’ambito della mostra “Le forme della Musica”. È una iniziativa dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero, dal 1948 protagonista indiscusso della vita musicale e culturale della città e che per questo dicembre ha voluto promuovere una mostra dedicata al rapporto tra il design, la musica e le sue forme, curata dall’architetto Raimondo Chessa.

L’inaugurazione avverrà oggi alle 18. Ci sarà anche l’architetto Palmeri, uno dei rari designer, a livello internazionale, che proviene da un percorso formativo inedito: architetto, ma anche diplomato al Conservatorio di Milano in Composizione Musicale. Mitica è la sua chitarra Paraffina slapster realizzata, pezzo unico, per Lou Reed, con cassa in alluminio aeronautico. Interessante pure il pianoforte Nemo, che è quasi uno stato d’animo: «La presenza del fronte curvo davanti ai tasti consente una distribuzione e diffusione del suono avvolgente, inedita e potente», spiega Palmieri.

Poi Araldo, una incredibile tromba di vetro soffiato. «Il vetro dona fragilità e trasparenza allo strumento, due nuove qualità che si uniscono ad una voglia di metafora», dice l’architetto. Tanti altri strumenti, anche insoliti, accompagneranno i visitatori in questo viaggio tra le forme della musica. Sino a Gerico, un’installazione che pone al centro la pietra, la sua lavorazione e trasformazione, ma anche la sua capacità di generare suoni. L’idea di Palmieri è nata infatti dal desiderio di raccontare la voce del marmo, uno degli aspetti meno conosciuti del materiale, mettendo in scena veri e propri rivestimenti sonori. Gli strumenti musicali <sono tra gli oggetti più affascinanti dal punto di vista del progetto, per la relazione tra persona e oggetto> afferma Lorenzo Palmeri. Per l’architetto RaimondoChessa l’attività progettuale di Palmeri va oltre l’ideazione, sondando aspetti quasi antropologici. Sarà presente Lorenzo Palmeri che dialogherà con Raimondo Chessa e si esibirà in un piccolo concerto, suonando il “suo” pianoforte Nemo.

RIPRODUZIONE RISERVATA