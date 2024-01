«Vuoi passare la notte con me?» Un pigiama party con Mahmood 

È stata una lunga notte quella appena trascorsa con Mahmood. Una succosa diretta su Tik Tok partita alle 21.30 di ieri e conclusasi all’alba, tra musica, parole, qualche confessione e le tante domande che i fan del divo milanese, di padre egiziano e mamma di Orosei, hanno potuto rivolgergli nell’atmosfera intima e rilassata, che solo la notte sa portare con sé.

La provocazione

Una chicca, lanciata con l’invasione di Napoli, Roma e Milano, a base di materassi, frasi poetiche e quella data, «22/01/24», che aveva acceso la curiosità del suo pubblico e non solo. Il cantante ama stupire, e anche questa volta ci è riuscito, perché le immagini dell’originale campagna di comunicazione, con cui ha morbidamente seminato frasi sibilline in giro per l’Italia, sono diventate virali in rete. A incuriosire maggiormente, accanto ai versi messi nero su bianco dall’artista - «Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno», «Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena», «Sembravamo impazziti… Siamo mai stati felici?» - l’elemento ricorrente della data: «22/01/24». Finalmente il mistero è stato svelato. E il pigiama party versione social è andato in onda, su Tik Tok, per tutta la notte.

Pronti, via!

A poche settimane dalla sua terza partecipazione a Sanremo con “Tuta Gold”, un ritorno che ha il sapore della scommessa per un cantante che il Festival lo ha vinto due volte su due (nel 2019, arrivando dalla categoria Giovani, direttamente tra i Big, con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” con Blanco), Mahmood ha acceso così i motori in vista della storica kermesse, al via il 6 febbraio. Ora l’attesa per la sua esibizione sul palco dell’Ariston è grande e se il brano è stato battezzato tra i più interessanti in gara, una cosa è certa: l’Europa lo aspetta, con le 17 date di un tour, che culminerà nella doppietta a maggio al Fabrique di Milano, e con il nuovo attesissimo album dai connotati e dalle collaborazioni internazionali.

