“Vulcani” di blues Nel Montiferru anche Matteo Carta 

Anche il suono delle campagne e del mondo pastorale della Sardegna nella undicesima edizione di “Vulcani, blues nel Montiferru”. La rassegna propone tre serate di musica, il 5, 19 e 26 luglio, al giardino dell'Antica Dimora del Gruccione, albergo diffuso nel cuore di Santu Lussurgiu.

Tra gli ospiti più attesi, giovedì 26 luglio, l'artista sardo King Shepherd and the Lost Sheep, progetto solista di Matteo Carta, nato tra Londra e la Sardegna durante il Covid. Un viaggio sonoro tra rituali arcaici e folklore isolano. Carta, al suo rientro in Sardegna dopo la parentesi inglese, ha deciso di fare il pastore. E da questa esperienza vissuta, a contatto diretto con il mondo rurale, è nato il disco d'esordio di King Shepherd and the Lost Sheep.

Ma si comincia sabato 5 con la band LaQuarta Classe, trio folk punk nato in Sardegna nel 2023: il loto sound mescola suggestioni irlandesi e atmosfere americane. Sarà il concerto di presentazione del debutto discografico di un lavoro che uscirà per Talk about records il 4 luglio. Sabato 19 dal New Mexico, il bluesman Felix Peralta. Originario dell'High Desert del New Mexico, fonde blues, country e sonorità del Sud Ovest con radici indigene e ispaniche.

