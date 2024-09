Vuitton Cup, uno a uno 

La prima sfida vinta con autorevolezza, la seconda persa con un distacco di soli 18 secondi: per Luna Rossa tutto sommato un buon risultato contro gli agguerriti avversari di Ineos Britannia nella prima giornata della finale della Louis Vuitton Cup a Barcellona. Nelle condizioni finora più esigenti nel campo di regata, con onde alte oltre un metro e vento teso con raffiche superiori ai 21 nodi. La battaglia, che si deciderà al meglio delle 13 regate e dalla quale uscirà lo sfidante di New Zealand nell’atto conclusivo della 37/ma America’s Cup - con in palio l’agognata Coppa delle 100 ghinee - ha mostrato da subito che nessuno farà sconti.

Nel Round 1 il Team Prada Pirelli - con i timonieri Checco Bruni e James Spithill. i trimmer Andrea Tesei e Umberto Molineris e i cyclors Bruno Rosetti, Enrico Voltolini. Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia - ha esibito la sua superiorità con una partenza esemplare che le ha garantito un vantaggio rivelatosi incolmabile. L’imbarcazione ha dominato nei primi quattro lati degli otto di regata. A metà gara era avanti di 400 metri, diventati 700 al traguardo. «Abbiamo fatto un grande lavoro», il commento di Francesco Bruni.

La partenza del secondo match race è stata al limite della regabilità per il mare sempre più increspato e il vento a 21,5 nodi. Questa volta è stata Ineos Britannia ad andare lievemente in testa. I due bolidi di carbonio hanno veleggiato sostanzialmente appaiati sino a metà gara, poi gli inglesi sono volati via e hanno passato il traguardo con 18 secondi di vantaggio su Luna Rossa. Oggi riposo, domani si riparte con altri due match race che si ripeteranno domenica e poi l’1, il 2 e il 4 ottobre. L’eventuale gara decisiva, in caso di pareggio 6-6, sarà il 5 ottobre.

