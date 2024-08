Vuelta, Van Aert (eterno piazzato) in maglia rossa 

Undici volte sul podio, due sole volte primo nel 2024. Ieri, alla Vuelta, il belga Wout Van Aert, battuto in volata dall’australiano Kaden Groves (Alpecin) nella seconda tappa, Cascais-Ourem, ha arricchito la collezione di piazzamenti ma, come successo nella crono olimpica di Parigi (bronzo) non è rimasto a mani vuote. Il piazzamento è valso al corridore della Visma-Lease a bike, la maglia roja di leader della corsa a tappe spagnola, partita dal Portogallo. Terzo all’arrivo Corbin Strong. In classifica Van Aert ha 32 su McNulty. Oggi ultima tappa lusitana, Lousã-Castelo Branco di 191,5 km.

Tour de Pologne

Il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) ha vinto il Giro di Polonia, al termine della settima e ultima tappa che ha visto il suo compagno di squadra Olav Kooij vincere lo sprint a Cracovia. Pur senza vittorie di tappa, Vingegaard ha sfruttato i piazzamenti in salita (4°) e a cronometro (2°) per imporsi nella classifica finale con 13” di vantaggio su Diego Ulissi (Uae Emirates) e 20 su Wilco Kelderman (Visma). L'olandese Kooij ha conquistato la 35ª vittoria in carriera, la seconda della settimana, precedendo i belgi Tim Merlier e Gerben Thijssen.

Tour femminile

Emozionante finale sulla Alpe d’Huez: Kasia Niewiadoma (Canyon Sram) ha vinto il il Tour de France Femmes, difendendo per appena 4” il vantaggio di 1’15” che aveva in classifica sulla campionessa uscente, Demi Vollering. L’olandese della SD-Worx ha attaccato da lontano (55 dall’arrivo), prendendo la leggendaria salita finale con 40” di vantaggio, in compagnia di Pauliena Rooijakkers (che la precedeva di 2” in classifica). Vollering ha vinto con 4” sulla connazionale e compagna di fuga e 1’01” su Évita Muzi, che ha tolto l’abbuono alla polacca. Il calcolo dei secondi, però ha premiato il coraggio della maglia gialla, che è riuscita a difendere il primato e a salire sul podio finale per la terza volta di fila, ma la prima in maglia gialla. Quinta al traguardo a 1’31” e quinta nella classifica finale, l’italiana Gaia Realini. In lacrime Vollering, che aveva perso 1’52” nella quinta tappa per una caduta e che non ha nulla da rimproverarsi.

