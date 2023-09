Vuelta, tripletta sul Tourmalet: è un dominio della Jumbo-Visma  

Un dominio assoluto. Jonas Vingegaard si è aggiudicato la tappa regina della Vuelta a España, con arrivo in cima al Col du Tourmalet, segnata da una tripletta della Jumbo-Visma. Il vincitore degli ultimi due Tour ha preceduto la maglia rossa Sepp Kuss di 30” e Primoz Roglic di 33”. La 13ª frazione è coincisa anche con la resa di Remco Evenepoel che, in crisi, ha incassato un ritardo di oltre 27 minuti e perso ogni possibilità di bissare il successo del 2022. Così, in classifica, adesso comandano i “calabroni” con l’americano Kuss che precede lo sloveno Roglic di 1’37” e il danese Vingegaard di 1’44”.

Sul traguardo hanno resistito soltanto in tre allo strapotere giallonero: lo spagnolo Juan Ayuso (Uae), 4° a 38” e ora 4° in classifica, il belga Cian Uijtdebroeks e l’altro spagnolo Enric Mas (a 40”). Oggi ancora Pirenei con arrivo in quota a Larra-Belagua dopo 156,2 km.

