Vuelta, trionfo per Kuss e Jumbo-visma 

Comunque la si voglia giudicare, quella andata in archivio ieri (la 78ª) resterà un’edizione storica della Vuelta a España. Non certo per la volata dell’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck, che ha vinto anche la classifica a punti), che ha costretto Filippo Ganna a mandar giù il decimo secondo posto stagionale, dopo un’incredibile fuga per le strade di Madrid, ma semmai per il podio finale a plaza de Cibeles. Con la maglia roja del vincitore è salito lo statunitense Sepp Kuss e accanto a lui il già vincitore del Tour de France 2023, Jonas Vingegaard (2°), e quello del Giro d’Italia, Primoz Roglic.

Un fatto più unico che raro, reso irripetibile da un particolare non trascurabile: sono tutti della stessa formazione, la Jumbo-Visma, che ha dominato tutti i grandi giri del 2023 e monopolizzato il podio. Unico precedente nei Grandi Giri, quello della Kas-Kaskol che, proprio alla Vuelta, nel 1966 piazzò nell’ordine Francisco Gabica, Eusebio Vélez e Carlos Echeverría. Da notare che allora ci furono nove spagnoli nei primi dieci. Stavolta il livello era decisamente più alto, come confermano, ad esempio, le tre vittorie e la classifica a punti conquistate dal belga Remco Evenepoel. Per l’Italia qualche piazzamento (bene Damiano Caruso), le vittorie di Alberto Dainese e (a crono) di un ottimo Filippo Ganna, tre volte secondo in volata. ( c.a.m. )

