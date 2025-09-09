Vuelta tormentata dai manifestanti: sorride solo Bernal 

PONTEVEDRA. Ancora una protesta Pro Pal alla Vuelta con gli organizzatori costretti ad accorciare di otto chilometri la 16ª tappa (da Poio a Castro de Herville), togliendo la salita finale. Le proteste pro-palestinesi hanno interessato diverse tappe di questa edizione: l'undicesima tappa è stata neutralizzata prima del traguardo di Bilbao la scorsa settimana, senza ordine d’arrivo. Questa volta gli organizzatori della gara hanno rapidamente tracciato un nuovo traguardo: Egan Bernal lo ha tagliato per primo, tornando al successo in un grande giro dopo il teribile incidente del gennaio 2022, davanti a Mikel Landa, con Brieuc Rolland terzo a 7”. La frazione ha visto il gruppo dei migliori disinteressarsi della fuga e arrivare con quasi 6’ di ritardo. Jonas Vingegaard conserva 48” di vantaggio su Joao Almeida, mentre Giulio Pellizzari ha scavalato al quinto posto l’austriaco Felix Gall. Oggi la 17 tappa di 143,2 km con il duro arrivo in quota all’Alto de El Morredero.

Le proteste

Durante la tappa lo spagnolo Javier Romo ha abbandonato la gara dopo che domenica era rimasto coinvolto in una caduta provocata sempre da un manifestante. Ieri mattina, prima del via della tappa Romo ha dichiarato di aver riportato «solo lividi» a causa dell'incidente, ma di «non sentirsi molto bene, né mentalmente né fisicamente». Questa volta, per protestare i manifestanti hanno fatto cadere un albero lungo la carreggiata ai piedi della penultima salita classificata fino all'Alto de Prado. Gli organizzatori hanno ripulito la strada molto prima che i ciclisti arrivassero nella zona. I manifestanti hanno preso di mira principalmente il team Israel-Premier Tech, di proprietà dell'imprenditore immobiliare israelo-canadese Sylvan Adams. La squadra è una squadra privata e non statale, ma la scorsa settimana è stata elogiata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per aver continuato a competere alla Vuelta nonostante le veementi proteste. Oggui si riparet, sperando che non ci siano “fuori programma”.

