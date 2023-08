vuelta, piccolo si prende la “roja” 

barcellona. Il danese Andreas Kron (Lotto-Dstny) ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Barcellona, nella quale era stato deciso che i tempi della classifica generale fossero “congelati” a 9 km dal traguardo per ragioni di sicurezza a causa della pioggia. Confermati gli abbuoni sul gpm e al traguardo. Il danese ha attaccato durante la ripida salitella del Montjuïc, che ha superato in testa. In fuga fin dai primi chilometri, l'italiano Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) e lo spagnolo Javier Romo (Astana) sono stati raggiunti dal gruppo all'ingresso del circuito di Montjuïc, a 7,5 km dall'arrivo, ma a quel punto avevano acquisito il vantaggio che si è riflesso sulla classifica, premiando l’italiano (in fuga c’era anche Matteo Sobrero, che ha ceduto prima al ritorno del gruppo. Alle spalle di Kros, secondo è giunto Kaden Groves (Alpecin) davanti ai due italiani Andrea Vendrame (Ag2r Citroen) e Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep). Dopo una sola tappa, Lorenzo Milesi ha perso la maglia rossa a causa di una caduta.

Oggi la terza tappa di una Vuelta iniziata tra le polemiche: Súria-Arinsal (Andorra) di 158,5 km con il primo, duro arrivo in salita, prima del quale si scala anche il Col d’Ordino.

