Vuelta, ora Roglic  “bracca” O’Connor 

Michael Woods (Israel-Premier Tech) ha conquistato la vittoria nella 13ª tappa della Vuelta, la Lugo-Puerto de Ancares di 176 chilometri. Il 37enne canadese ha tagliato il traguardo con 45” di vantaggio sullo svizzero Mauro Schmid e 1’11” sullo spagnolo Marc Soler.

Come già in altre tappe, la corsa ha camminato su due binari. Un gruppetto di fuggitivi che si è conteso la vittoria di giornata e il gruppo nel quel i big hanno battagliato per la classifica. Sull’ultima salita di giornata, Primoz Roglic ha schierato gli uomini della red Bull-Bora, Dani Martinez ha fatto un forcing micidiale mandando il gruppo a brandelli, prima della stoccata dello sloveno. La maglia rossa Ben O'Connor (AG2R-Decathlon) è sparita presto dalle prime posizioni e al traguardo ha accusato 1’40” dallo scatenato tre volte vincitore della Vuelta. «Ero piuttosto cotto», ha ammesso l’australiano. «Non andavo proprio, ma credo di essere ancora in rosso, quindi almeno è una buona cosa». In effetti la classifica non ha (ancora) cambiato padrone ma oggi O’Connor affronterà la 14ª tappa di domani, la più lunga della gara, 200 km tra Villafranca del Bierzo e Villablino, con un vantaggio ridotto a 1”21” (era 4’51” dopo la sesta tappa), che ora sembra molto esiguo a fronte della buona forma mostrata da Roglic, che ieri ha guadagnato su tutti i rivali. In classifica, terzo è ancora Enric Mas (Movistar) a 3’01”, Richard Carapaz (EF) a 3’132 e Mikel Landa a 3’30”. Più staccato (a 4’132) Carlos Rodriguez della Ineos. Domani c’è il terribile arrivo del Cuitu Negru, salita di 18,9 km al 7,1 %.

Ancora Milan

Intanto al Renewi Tour in Belgio, Jonathan Milan (Lidl-Trek), alla 11ª vittoria stagionale, ha battuto in volata nella 3ª tappa Blankenberge-Ardooie di 185,5 km, il belga Jasper Philpsen, il tedesco Max Walscheid e il francese Arnaud Demare.

