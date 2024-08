Vuelta, McNulty prima “roja” 

Lisbona. La Uae Emirates prosegue la propria striscia di vittorie (nel 2024) e conquista la prima maglia “roja” della Vuelta a España, scattata ieri da Lisbona. Nella crono individuale di 12 km tra la capitale portoghese (partenza di fronte alla cattedrale di Belen) e Oeiras, è stato l’americano Brandon McNulty a imporsi a 57”197 di media, con 2” su Mathias Vacec, ceco della Lidl-Trek, cresciuto nel Team Giorgi, squadra Juniores che da sempre fa i ritiri invernali in Sardegna. Terzo, come a Parigi, Wout Van Aert (Visma-Lease a bike) a 3”, poi lo svizzero Stean Kung a 7” e l’azzurro Edoardo Affini (Visma) a 8”, per 28 centesimi davanti a Joshua Tarling (Ineos).

Tra i favoriti per il successo finale, il migliore è stato il tre volte vincitore Primoz Roglic, sloveno della Bora, ottavo a 17”, decimo Joao Almeida (Uae) a 19”, 35° Richard Carapaz (EF) a 40”, 62° il campione uscente, l’americano Sepp Kuss (Visma) a 53”, perciò a 36” da Roglic. Bene Antonio Tiberi (Bahrain) a 18° a 28”. Oggi seconda tappa, Cascais-Ourem di 194 km per velocisti, lunedì ingresso in Spagna e primo arrivo in salita a Pico Villuercas.

