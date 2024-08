Vuelta, impresa di adam yates tiberi e almeida devono ritirarsi 

Granada. Sembrava Pogacar invece era Adam Yates. La maglia è la stessa del fuoriclasse sloveno, quella dell'Uae Emirates, solo che questa volta a inventarsi una fuga da lontano è stato il britannico che alla fine ha meritatamente vinto la nona tappa della Vuelta, che terminava a Granada. Il successo di Yates è arrivato proprio nel giorno in cui il team emiratino ha perso l’uomo di punta per questa Vuelta: Joao Almeida si è preso il Covid ed è stato costretto al ritiro. Ad animare la tappa è stato la maglia verde Wout Van Aert, che è andato in fuga quasi subito e poi, dopo una trentina di chilometri, è stato raggiunto da 25 corridori, tra i quali Adam Yates. Nella prima delle due ascese dell'alto de Hazanallas, quando mancavano 58 km all'arrivo, Yates ha salutato il resto della compagnia. Alle sue spalle, è uscito dal gruppo un Richard Carapaz molto combattivo, che in discesa ha ripreso i tre più diretti inseguitori di Yates, ovvero David Gaudu, Jay Vine e Pablo Castrillo. Ma Adam Yates faceva storia a sé, e alla fine ha vinto con 1'40” su Carapaz, che nel frattempo aveva staccato gli altri, a loro volta ripresi dal gruppo degli uomini di classifica, fra i quali la maglia rossa Ben O'Connor, che si è impegnato nello sprint per prendere il 3° posto e i 4” di abbuono. Ha sofferto Primoz Roglic, che però è ancora 2° in una classifica rivisitata che ha perso l’azzurro Antonio Tiberi (4° e maglia bianca), costretto al ritiro. Oggi giorno di riposo.

Classifica : 1. Ben O’Connor (Aus, Decathlon), 2. Primoz Roglic (Slo, Red Bull) a 3’53”, 3. Richard Carapaz (Ecu, EF) a 4’32”, 4. Enric mas (Spa) a 4’35”, 5. Mikel landa (spa) a 5’17”, 6. Florian Lipowitz (ger) a 5’29”, 6. Adam yates (Gbr) a 5’30”, 7. Felix Gall (Aut) st.

