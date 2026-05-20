Vuelta, il via dall’Isola? 

Alzare l’asticella. Dopo il ritorno del Giro della Sardegna (che ci si augura sia confermato anche per il 2027), l’Isola vuole insistere e rilancia: obiettivo, la Grande Partenza della Vuelta a España nel 2028.

La mossa

Primo: trovare i soldi. Nell’articolo 10 (quello che riguarda le disposizioni in materia di Turismo) del disegno di legge regionale sulle variazioni alla Finanziaria, “è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2027 e di euro 3.500.000 per l’anno 2028 per… delle tappe in Sardegna della competizione ciclistica internazionale "La Vuelta a España" in programma nel 2028 e delle correlate attività di promozione turistica, culturale e sportiva del territorio regionale”. Sette milioni e mezzo per uno dei tre Grandi Giri del ciclismo mondiale (assieme a Giro d’Italia e Tour de France). Approvata dalla Giunta, attende il via libera del Consiglio Regionale. Il resto riguarderà la trattativa con Amaury Sport, l’organizzatore della corsa a tappe iberica, lo stesso (tra le altre) del Tour de France.

Il legame

Tra la Sardegna e la Spagna c’è un legame forte e si chiama Fabio Aru: vincitore nel 2015 della corsa (e in precedenza di due tappe nell’edizione del 2014), nel 2021 l’aveva scelta come tappa finale della propria carriera agonistica, chiusa il 5 settembre con la cronometro di Santiago de Compostela, con l’abbraccio dei tifosi spagnoli. Lo scorso anno, quando la Vuelta era partita da Torino, il “Cavaliere dei Quattro Mori” era stato scelto come testimonial e aveva anche consegnato la maglia rossa a Jonas Vingegaard. «Il fatto che un evento sportivo ciclistico possa venire in Sardegna è sempre un piacere», dice Aru. «Sarebbe assolutamente un sogno, come per me è stato già rivedere in calendario un Giro della Sardegna. La Sardegna è molto più che nel mio cuore. E poi parliamo di uno tre grandi giri, con un seguito e un’attenzione particolare, anche sui protagonisti. Ciò che ho fatto lì a me ha garantito un seguito anche fuori dall’Isola».

La vetrina

Se in passato si era ventilata la possibilità di una partenza da Alghero della Volta a Catalunya, stavolta l’obiettivo è ancora più ambizioso. Al livello della Grande Partenza del Giro d’Italia, ospitata per tre volte nel 1991 (Olbia), 2007 (Caprera) e 2017 (Alghero). Abbastanza da giustificare un investimento anche maggiore dei 7 milioni e mezzo prospettati dalla Regione in quella che evidentemente è ancora una fase di trattativa. La Vuelta nel 2026 scatterà il 22 agosto da Monaco mentre nel 2027 sarà spostata a settembre.

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