Vuelta, il ritorno di Top Ganna: successo a crono 

A due mesi e mezzo dall’ultimo successo (il campionato italiano) Filippo Ganna torna a vincere una cronometro individuale. Lo fa a Valladolid, nella 18ª tappa della Vuelta a España, la seconda consecutiva conquistata da un italiano dopo quella ottenuta di Giulio Pellizzari. Il piemontese della Ineos Grenadiers ha impiegato 13 minuti esatti per coprire (a 56,308 km/h di media!) i 12,2 chilometri della frazione, tagliati di oltre la metà dagli organizzatori per evitare le proteste dei pro-Pal. A proposito, due manifestanti sono state arrestati dalla polizia dopo aver scavalcato le transenne e invaso il circuito nei pressi di Piazza dell'Università. Alcune centinaia di persone, al grido di “Non è una guerra, ma un genocidio”, chiedevano l'espulsione del team Israel-Premier Teach, Per queste proteste era stata “neutralizzata” la tappa a Bilbao e ridotta quella di Mos, in Galizia.

Tornando alla tappa, Ganna ha preceduto di un secondo l'australiano Jay Vine e di 8 il portoghese Joao Almeida (entrambi della Uae), che ha guadagnato 10” in classifica, portandosi a 40” dalla maglia rossa, Jonas Vingegaard (Visma), a tre tappe dalla conclusione, con la decisiva ascesa alla Bola del Mundo di domani. Oggi la più morbida Rueda-Guijuelo di 161,9 km. In classifica seguono Tom Pidcock a 2’39”, Jai Hindley a 3’18”, la maglia bianca Giulio Pellizzari (entrambi della Red Bull-Bora) a 4’19” e il suo rivale trai giovani, Matthew Riccitello a 5’17”.

Del Toro scatenato

Intanto il messicano Isaac Del Toro (Uae), dopo la delusione del secondo posto al Giro d’Italia ha inanellato la teraa vittoria di fila in Italia: GP Industria e Artigianato, Giro della Toscana e, ieri, Coppa Sabatini a Peccioli. Sono ben dieci le sue vittorie successive alla corsa rosa.

Torna Pogacar

E oggi (a 47 giorni dal trionfo al Tour de France ) torna alle corse Tadej Pogacar. Lo farà nel Gp del Quebec, in Canada, dove domenica correrà anche il Gp di Montreal. Il 26enne sloveno ha come obiettivo la conferma nel Mondiale in linea, in Ruanda, dove disputerà anche a crono.

